Сегодня, пожалуй, не найдется человека, кто не сталкивался бы с телефонными мошенниками. А они придумывают все новые и новые ухищрения, чтобы обмануть граждан. Какова ситуация с киберпреступностью в районе, как не стать жертвой злоумышленников – в нашей беседе с начальником районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрием Близнецом.

– Не лишним будет напомнить, какие действия относят к киберпреступлениям?

– Под данную категорию подпадают деяния, связанные с компьютерной безопасностью. Это завладение конфиденциальной информацией, в том числе и учетной записью пользователя. В Гомельской области за 9 месяцев 2026 г. всего зарегистрировано 6248 преступлений, что на 487 (-7,2%) ниже прошлогоднего уровня. В общей структуре преступности в регионе лидируют мошенничества – 1089 преступлений (17,4% от общего числа). Среди самых распространенных преступлений выделяется хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ст. 212 УК) – 478 (7,7%).

– Как за последнее время изменилась статистика киберпреступности в нашем районе?

– За 9 месяцев года отмечается рост зарегистрированных преступлений – со 120 до 127. При этом в сфере информационных технологий возбуждено 20 уголовных дел, за аналогичный период 2025-го – 18. В текущем году 5 уголовных дел данной категории переданы следователями в суд.

Один из недавних примеров: в октябре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, которое путем обмана в ходе переписки в TikTok под предлогом продажи спортивной одежды и кухонной посуды убедило потерпевшую перевести на указанный номер БПК денежные средства в размере 249,00 руб. и распорядилось ими по своему усмотрению.

Более технический способ – хищение путем модификации компьютерной информации. Здесь преступник изменяет данные в компьютерных системах либо вводит ложную информацию о совершении действий иным лицом, получая таким способом доступ к чужим средствам. РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 212 УК в отношении неустановленного лица, предоставившего потерпевшей фишинговую ссылку, перейдя по которой, та ввела реквизиты своей банковской платежной карты. Завладев ими, злоумышленник осуществил несанкционированный доступ к карт-счету пострадавшей и похитил 874 руб.

Разница между этими статьями в способе совершения преступления: в одном случае – обман, в другом – техническое вмешательство в работу компьютерных систем. Но в обоих случаях за указанные действия наступает уголовная ответственность.

– Интересно, а что говорят потерпевшие?

– Практически все пострадавшие поясняют, что слышали о таком виде преступлений. Однако на вопрос, по какой причине общались с преступниками, ответ один, мол, знали, поверили, убедительный был разговор. И как итог – отсутствие денег плюс кредит.

– Несколько рекомендаций нашим читателям, как не пострадать от мошенников.

– Схемы мошенничества постоянно меняются. Самый бе-зопасный метод уберечься – не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров. Это действует при любом виде мошенничества, кроме одного – покупки в сети Интернет. Не перечисляйте деньги заранее, оплачивайте уже по факту получения товара либо делайте покупки на проверенных торговых площадках.

Необходимо помнить, что представители официальных организаций не звонят, используя различные мессенджеры. А если вам позвонили и вы заподозрили, что с вами общаются возможные преступники, незамедлительно прервите разговор, сообщите об этом в милицию. Если уже предоставили свои данные (реквизиты банковских карт, счетов), примите меры к их блокировке.

Скачайте на свой телефон или компьютер приложение банка и только через него совершайте все платежи. Оформите вторую карточку, на которую переводите небольшие суммы денег для оплаты в сети Интернет. Сейчас это можно сделать через электронную карту. Банковскую карту не храните с пин-кодом, при ее утере сразу же блокируйте.

Если вы зашли на сайт и не знаете, поддельный он или настоящий, перейдите по различным вкладкам этого сайта. Как правило, если он поддельный, там работают только поля авторизации, ввода логина и пароли. Если переходить по другим каким-либо ссылкам на данном сайте, они работать не будут.

Беседу вела Елена БЕЛКО

Фото Натальи Логуновой