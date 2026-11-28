Артем ГРИШАЙ, заместитель председателя райисполкома, председатель Буда-Кошелевского районного отделения партии «Белая Русь»:



– В ходе интервью французскому журналу Le Point были затронуты разные темы. Наш Президент, как опытный и авторитетный политик, расставил все точки над «и» по всем актуальным вопросам современной повестки.

В части новых санкций Глава государства обозначил, что любые ограничения пользу никому не приносят – ни белорусам, ни, как показала практика, самим европейским странам. Но если дополнительный пакет европейцы все же внесут, то это существенно не повлияет ни на нашу экономику, ни на жизнь наших граждан. Ведь мы не только научились жить в условиях ограничений, Беларусь успешно ведет взаимную торговлю и сотрудничает в разных сферах со многими мировыми державами. Совершенно нового уровня в стране достигло импортозамещение. Отечественные аналоги сегодня не уступают, но и по ряду позиций превосходят импортные. Это позволяет белорусским предприятиям не только удерживать свои позиции, но и развиваться дальше, укреплять экономическую безопасность республики.

Если говорить о возможном запрете нашим гражданам въезжать на территорию ЕС, напомним, что в противовес такому недальновидному решению на протяжении ряда лет в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 38 стран, в том числе и европейских. В период с 2022 года Беларусь посетили более чем 1,4 млн иностранцев с целью туризма, лечения и оздоровления, чтобы навестить родственников и др.

Президент Беларуси принял решение о продлении безвизового режима и на 2027 год. Это яркий пример миролюбия и гостеприимства белорусов.