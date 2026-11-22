В ближайшие сутки, 23 ноября, синоптики обещают ночные заморозки, мокрый снег и гололедицу. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Завтра в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (ночью умеренные, днем небольшие), в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью минус 2 — плюс 2, днем ожидается 0 — плюс 4.