Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют людей с инвалидностью, ухаживающих за инвалидами, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Акция приурочена к предстоящему Дню инвалидов. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на Белорусскую нотариальную палату, сообщает БЕЛТА.



Специалисты ответят на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, и помогут разобраться в актуальных правовых ситуациях.

Например, нотариусы Брестского нотариального округа проведут прямые телефонные линии и бесплатно проконсультируют граждан и представителей юридических лиц 3 декабря с 9.00 до 12.00. Позвонив, любой желающий сможет получить консультацию нотариуса в том числе по вопросам, касающимся оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей и договоров дарения.

В Витебской области в течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества. Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).

Полный список нотариальных контор и номера телефонов можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.