В рамках реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования и стимулирование их добросовестного соблюдения требований действующего законодательства, Гомельское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области (далее Гомельское МРО) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2025 №227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2025 №802 разъясняет основные требования законодательства в сфере энергетического и газового надзора при проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Основные требования законодательства

При эксплуатации электроустановок, теплоустановок, тепловых сетей и газоиспользующего оборудования субъектам хозяйствования необходимо обеспечить:

– наличие в организации лиц ответственных за электрохозяйство, тепловое хозяйство и безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления, прошедших проверку знаний в соответствии с действующим законодательством (ТКП 181-2023, ТКП 458-2023);

– своевременное проведение профилактических испытаний, измерений электроустановок, гидравлических испытаний и промывок теплоустановок и тепловых сетей, а также технического обслуживания газоиспользующего оборудования (ТКП 181-2023, ТКП 458-2023);

– наличие исправных запирающих устройств на дверях электрощитовых и тепловых пунктов, предупреждающих надписей и знаков безопасности, ограждение токоведущих частей от случайного прикосновения, а также наличие защитного заземления (зануления) (ТКП 181-2023, ТКП 458-2023);

– исключение подключения электро — и теплоустановок без допуска органом Госэнергогазнадзора в установленном законодательством порядке, нарушения охранных зон электрических и тепловых сетей.

Типовые нарушения, выявляемые в ходе надзорной деятельности

Согласно анализу проведенных Госэнергогазнадзором обследований, наиболее распространенными нарушениями в организациях являются:

– отсутствие электротехнического или теплотехнического персонала (либо договора со специализированной организацией на обслуживание установок), несвоевременное прохождение проверки знаний ответственными лицами;

– отсутствие протоколов электрофизических измерений электроустановок или нарушение сроков их проведения;

– эксплуатация распределительных щитов и сборок с открытыми неизолированными токоведущими частями, применение некалиброванных плавких вставок предохранителей;

– отсутствие в тепловых пунктах принципиальных схем трубопроводов с нумерацией арматуры, отсутствие запорной изоляции тубопроводов, непроведенние ревизии запорной арматуры, неукомплектованность персонала электрозащитными средствами.

Меры ответственности за нарушение требований действующего законодательства

Напоминаем, что за несоблюдение требований в сфере энергетики и газоснабжения Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена административная ответственность:

– статья 21.2 КоАП (Нарушение правил охраны электрических сетей) — штраф на юридическое лицо до 50 базовых величин, а при повреждении сетей или перерыве в энергоснабжении – от 50 до 300 базовых величин;

– статья 21.6 КоАП (Нарушение правил электроснабжения либо правил теплоснабжения) – штраф на юридическое лицо до 50 базовых величин;

– статья 21.7 КоАП (Нарушение правил эксплуатации тепловых сетей) – штраф на юридическое лицо до 500 базовых величин;

– статья 21.8 КоАП (Нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок, создающее угрозу жизни и здоровью людей, возникновения пожара или аварии) – штраф на физическое лицо от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин;

– часть 1 статьи 24.1 КоАП (Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания)) — штраф на физическое лицо до 20 базовых величин.

Кроме того, в ходе осуществления Государственного энергетического и газового надзора, при выявлении нарушений, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей или возникновения аварии, инспекторским персоналом Госэнергогазнадзора выдается требование (предписание) о приостановлении (запрете) эксплуатации соответствующего оборудования или объекта в целом до полного устранения выявленных нарушений.

По информации начальника Буда-Кошелевской РЭГИ Гомельского межрайонного отделения Василия Пырха