Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с большим визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В данных регионах глава государства проведет переговоры с руководством стран — запланированы встречи на высшем и высоком уровнях, примет участие в международных мероприятиях. В центре внимания в двустороннем формате будут проекты в области кооперации, инвестиционного сотрудничества, создания новых высокотехнологичных производств, развития торгово-логистической инфраструктуры.

Укрепление связей со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии — стратегическое направление белорусской внешней политики. Они во многом являются драйверами мировой экономики, обладают мощным инвестиционным и ресурсным потенциалом. Беларусь последовательно выстраивает дружественные, партнерские связи с государствами данных регионов, делая ставку не просто на развитие торговли, а на реализацию крупных взаимовыгодных проектов и создание возможностей для продвижения совместно произведенной продукции в региональном масштабе.

Началась большая командировка Александра Лукашенко с визита в Султанат Оман. Белорусский борт №1 совершил посадку в аэропорту города Маскат. Главу белорусского государства встретил Президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

В последние годы сотрудничество с Оманом активно развивается во всех сферах — от политики и экономики до культуры и туризма. В стадии реализации проект по созданию в Омане производственного и реэкспортного хаба белорусской продукции, в Беларуси для развития передовых проектов создан Оманский инвестиционный фонд. В настоящее время Беларусь и Оман реализуют дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы. Во время нынешнего визита Президента Беларуси в Оман предстоит проревизировать выполнение договоренностей, достигнутых между странами по итогам предыдущих встреч на высшем уровне, в том числе поручений, данных в развитие прошлогодних взаимных визитов Александра Лукашенко в Оман и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Беларусь. В последние годы сотрудничество с Оманом активно развивается во всех сферах — от политики и экономики до культуры и туризма. В стадии реализации проект по созданию в Омане производственного и реэкспортного хаба белорусской продукции, в Беларуси для развития передовых проектов создан Оманский инвестиционный фонд. В настоящее время Беларусь и Оман реализуют дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы. Во время нынешнего визита Президента Беларуси в Оман предстоит проревизировать выполнение договоренностей, достигнутых между странами по итогам предыдущих встреч на высшем уровне, в том числе поручений, данных в развитие прошлогодних взаимных визитов Александра Лукашенко в Оман и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Беларусь.

В числе стран, которые посетит глава государства, — стратегический партнер Беларуси Вьетнам. Это один из ключевых и активных участников АСЕАН. Александр Лукашенко в Ханое проведет официальные переговоры, основная цель которых — развитие и укрепление двустороннего сотрудничества. В числе стран, которые посетит глава государства, — стратегический партнер Беларуси Вьетнам. Это один из ключевых и активных участников АСЕАН. Александр Лукашенко в Ханое проведет официальные переговоры, основная цель которых — развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Насыщенная рабочая программа предстоит в Объединенных Арабских Эмиратах, с которыми Беларусь связывают серьезные партнерские и давние дружеские отношения. Кроме двусторонней повестки на высшем уровне, Президент в Абу-Даби примет участие в Конференции ООН, проведет ряд встреч.