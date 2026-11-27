Гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска «Новая Гута». Большинство ее участников — люди пожилого возраста, которые по разным причинам оказались вдали от родных людей. Сейчас расстояние между ними значительно сократилось.
В счастливом ожидании воссоединения с семьей пребывает 92-летняя Вера Васильевна из Харьковской области. «Волнуюсь, конечно. Меня в Гомеле ждут сын, невестка. Он с 1985 года живет в Беларуси, после службы в армии женился здесь. И меня давно звал сюда тоже. Сейчас уже сама не могу ухаживать за собой. Теперь и я останусь в Беларуси. Продала дом, попрощалась с соседями», — поделилась женщина. Новый год она встретит в кругу родных и близких.
На свадьбу к единственному сыну в Воронеж торопится Ирина Александровна. «Он приехал за мной на машине в Беларусь. Остается совсем немного времени — и я смогу его обнять. Много лет жили на расстоянии, потому что я ухаживала за родителями, надо было досмотреть их. Затем похоронила обоих. Но оказался просрочен паспорт, были проблемы с документами, выехать было невозможно. Спасибо Красному Кресту и этой гуманитарной операции», — рассказала она.
С первых минут в Беларуси женщина почувствовала себя как дома. «Здесь все родное и близкое. Раньше никогда не была в Беларуси, а теперь такие важные события моей жизни связаны с этой страной», — подчеркнула она.
Гуманитарная миссия помогла воссоединиться с семьями 23 гражданам, прибывшим из России, и 20 — из Украины.