За круглым столом в рамках историко-просветительского проекта «О памяти по фактам» собрались представители молодого поколения: активисты «Искры», члены партии «Белая Русь» и общества «Знание», педагоги, юные миротворцы.

Как отметил модератор встречи, лидер районного штаба молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко, сегодня важно говорить не только о войне в целом, но и о том, что происходило в годы оккупации на территории нашего района. Какую трагедию пережило местное население, как действовали партизаны, кто освобождал деревни и поселки, какие имена и памятные места мы обязаны сохранить – на эти и другие вопросы предстояло ответить в ходе диалога.

Участниками проекта «О памяти по фактам» уже стали педагоги и учащиеся Коммунаровской школы и гимназии райцентра. Формат сегодняшнего круглого стола – не просто выступление докладчиков, а совместное обсуждение, как молодежь и партийцы могут сохранять правду о войне и противостоять фальсификации истории.

В теме освобождения Будакошелевщины член «Искры» Станислав Немцев акцентировал внимание на трагедии мирного населения, одним из символов которой выступает сегодня могила жертвам фашизма по ул. Лавриновича в г. Буда-Кошелево. Как защищать правду об освобождении Беларуси и геноциде белорусского народа, с участниками круглого стола поделился Станислав Сильченко, остановившись на механизмах фальсификации истории Второй мировой войны, попытках переписать роль Красной армии, героизации нацизма. В качестве правовых инструментов защиты исторической правды спикер назвал уголовное дело о геноциде белорусского народа, Закон «О недопущении реабилитации нацизма», критическое мышление молодежи как щит против манипуляций.

Вниманию участников мероприятия также представили проект областного штаба «Искра» «Живая лента памяти». Это цифровой архив, в котором хранятся истории о судьбах людей, переживших войну, послевоенное восстановление и другие испытания. Для искровцев важно, чтобы память хранилась не только в датах, но и в человеческих историях.

В ходе обсуждения директор Уваровичской школы Александр Концевенко поделился опытом работы по сохранению исторической правды в учреждении образования, старшеклассники – мнениями о личной ответственности в сохранении памяти о войне.

Самым активным участникам исторического квиза вручили памятные призы от районного штаба «Искра» и районного отделения партии «Белая Русь».

Финальным этапом мероприятия стало создание символичной капсулы памяти – конверта с карточками, в которых каждый из участников написал продолжение фразы «Я сохраню память о…» Конверт будет храниться в Школе мира, чтобы через год на новой встрече вернуться к этим словам.

Подводя итоги, участники круглого стола отметили, что сегодня не просто вспомнили очередную годовщину освобождения Буда-Кошелевского района, а сверили память с фактами и сделали выводы: память без фактов становится легкой добычей для фальсификаторов. Только знание точных дат, имен, событий и понимание правовых механизмов защиты исторической правды делает молодежь устойчивой к информационным манипуляциям.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Анастасии Лосевой