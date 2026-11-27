В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков, работники центральной районной библиотеки провели вечер-встречу поколений «Память сквозь века». На мероприятии присутствовали учащиеся СШ №1 – Школы мира г. Буда-Кошелево, представители общественных организаций и самобытные писатели-земляки, чтобы вместе вспомнить страницы истории малой родины и передать подрастающему поколению бережное отношение к памяти о героическом прошлом.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива центральной районной библиотеки