Людмила Александровна уже представила свое педагогическое кредо.

Самопрезентация — это не про «рассказать всё о себе». Это про то, чем живёт твоё сердце в профессии.



Здесь нет жёстких рамок занятий или урока, зато есть свобода творчества, живые эмоции и главный вопрос: зачем ребёнок приходит именно к вам?

Конкурсная самопрезентация — это ещё и редкий шанс остановиться, оглянуться назад и увидеть: сколько всего уже сделано, сколько идей впереди и как сильно вы любите своё дело.

Желаем всем участникам смелости, точных слов, поддержки зала и того самого чувства, когда выходишь на сцену и понимаешь: «Да, это про меня». Болеем За Людмилу Кабаеву!

По информации Гомельского дворца творчества

Фото из архива участников