Людмила Александровна уже представила свое педагогическое кредо.
Самопрезентация — это не про «рассказать всё о себе». Это про то, чем живёт твоё сердце в профессии.
Здесь нет жёстких рамок занятий или урока, зато есть свобода творчества, живые эмоции и главный вопрос: зачем ребёнок приходит именно к вам?
Конкурсная самопрезентация — это ещё и редкий шанс остановиться, оглянуться назад и увидеть: сколько всего уже сделано, сколько идей впереди и как сильно вы любите своё дело.
Желаем всем участникам смелости, точных слов, поддержки зала и того самого чувства, когда выходишь на сцену и понимаешь: «Да, это про меня». Болеем За Людмилу Кабаеву!
По информации Гомельского дворца творчества
Фото из архива участников