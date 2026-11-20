На референдуме в январе 2022 года народ Беларуси поддержал изменения и дополнения Конституции, которые наделили ВНС особым конституционным статусом. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций — агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.
Факт 17. После референдума 2022 года ВНС обрело конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси
На республиканском референдуме 27 февраля 2022 года изменения и дополнения Конституции поддержали 82,86% от принявших участие в голосовании белорусов. В результате в Основной Закон была добавлена новая глава «Всебелорусское народное собрание» и ВНС приобрело конституционный статус, став высшим представительным органом народовластия. Его решения приобрели обязательный характер. Для реализации конституционных норм о ВНС был принят закон «О Всебелорусском народном собрании». В документе определяются компетенция, порядок формирования, принципы и организационные основы деятельности собрания, а также права и обязанности делегатов.