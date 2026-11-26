Принять участие в розыгрыше очень просто! Для этого вам необходимо:

✅ Оформить подписку на районную газету «Авангард» на 1-й квартал или 1-е полугодие 2027 года.

✅ Прислать копию вашей квитанции об оплате на электронную почту avangard@budakosh.by или отправить ее в личные сообщения в наших социальных сетях.

✅ Сделать это необходимо не позднее 29 декабря 2026 года.



А уже 6 января мы разыграем тостеры, электрочайник, блюдо с лопаткой, набор льняных полотенец, шампуры и памятные подарки с логотипом «Авангарда».

🔥 СУПЕР-ПРИЗ — кофеварка!



Кто знает, может быть, именно вы станете счастливым обладателем супер-приза!

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