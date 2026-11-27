Уважаемые жители Будакошелевщины, примите самые теплые поздравления с очередной годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков!

Дата 27 ноября как символ мужества и отваги, единства и сплоченности народа во имя Победы в Великой Отечественной войне навечно вписана в историю нашей малой родины. И хоть годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех событий, память о земляках, отдавших свои жизни за свободу, живет в сердцах потомков.

Будакошелевцы всегда будут помнить тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый клочок родной земли, кто, не жалея сил и здоровья, нес нелегкую трудовую вахту. Героям того времени – безмерная благодарность за беззаветную любовь и преданность своему Отечеству.

Желаем всем доброго здоровья, оптимизма, благополучия в семьях и мирного неба.