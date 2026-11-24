— Работа с молодыми специалистами не считается завершенной после того, как они приступили к работе. Самое важное начинается, когда молодежь вступает в период становления, — подчеркнул председатель облисполкома.

Иван Крупко отметил, что будущее и настоящее страны во многом зависит от молодежи, однако не меньшая ответственность лежит и на старшем поколении.

— Мы обязаны передавать вам не только предприятия, учреждения, созданную инфраструктуру, но и уверенность в том, что здесь можно реализовать себя, добиться успеха, построить достойную жизнь. Вы нам нужны, каждый из вас, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошая работа, условия для развития и уверенность в завтрашнем дне, — резюмировал глава региона.

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