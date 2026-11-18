Специалистами КГК Гомельской области выявлены факты излишних расходов, предусмотренных на ремонт 6 улиц в г. Калинковичи и аг. Сырод Калинковичского района. Необоснованные завышения стоимости установлены при анализе сметной документации.

Выяснилось, что подрядной организацией в калькуляции на изготовление асфальтобетонных смесей для ремонта этих улиц был включен ряд фактически непонесенных затрат, в результате чего стоимость асфальтобетона в локальных сметах оказалась завышенной более чем на 15%.

Кроме того, в сметы и акты выполненных работ по ремонту улицы Советской в г. Калинковичи подрядчик включил завышенные объемы асфальтобетонной смеси для дорожного покрытия, незаконно получив более 60 тыс. рублей.

По требованию КГК сметы откорректированы заказчиком. За счет исключения необоснованных затрат стоимость ремонта улично-дорожной сети без ущерба качеству уменьшена на 408 тыс. рублей.

В бюджет возвращено 68 тыс. рублей, ранее перечисленных подрядчику.

КГК Гомельской области