В Беларуси активно идет обсуждение проекта постановления Совмина «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об ответственном обращении с животными». Одни переживают за безопасность и чистоту дворов, другие – за комфорт питомцев и реалистичность требований. Корреспондент «Авангарда» выясняла, как жители райцентра относятся к предстоящим нововведениям.

Елена НЕКРАШЕВИЧ со своим четвероногим другом Бусей:

– Если вы решили завести собаку, значит вы готовы взять на себя ответственность за нее – животные ведь, как дети, требуют внимания и заботы. А хороший хозяин заботится не только о своем питомце, но и о чистоте вокруг. На прогулку обязательно беру с собой средства для уборки за собакой. Это простое правило помогает поддерживать порядок и показывает уважение к другим людям, которые тоже пользуются общим пространством. Всегда держу собаку на поводке. На мой взгляд, новые правила сделают жизнь наших четвероногих друзей комфортнее и безопаснее.

Никита СМОЛЬНИКОВ с домашним питомцем Кексом:

– Мы с моим псом живем в частном доме, поэтому большая часть наших игр проходит во дворе. А когда выбираемся за его пределы, Кекс всегда на поводке. Перед выходом тщательно проверяю надежность крепления поводка и ошейника. Важно, чтобы они идеально подходили собаке по размеру и не доставляли дискомфорта. Ведь даже самый послушный питомец может испугаться резкого звука, заметить птицу или увлечься другим животным. Полагаться исключительно на его послушание в потенциально опасных местах недопустимо. Отрадно, что новые правила отменяют обязательный намордник для большинства собак, оставляя его только для признанных опасными пород, требующих повышенной ответственности владельца.

Виктория СИНКЕВИЧ, хозяйка Лизы и Фунтика:

– Собаки – наши верные друзья. Любите своих питомцев, они этого заслуживают. Но важно помнить, что любовь к собаке должна быть разумной. Чрезмерная ласка часто приводит к нежелательным последствиям. Особое внимание следует уделять воспитанию. Формирование спокойного отношения к шуму, людям, транспорту и другим животным – это постепенный процесс. Занимайтесь этим последовательно, не ожидая мгновенных результатов. Хорошо, что предлагаемые проектом изменения призваны сформировать понятные требования к выгулу собак, учитывая интересы всех участников городской среды.

Анастасия ЛОСЕВА

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