Вопросы, поднятые на приеме, касались благоустройства территорий, проблем водоотведения и разрешения имущественных споров.

Жительница г.п. Уваровичи, проживающая в д. №51 по ул. Базарной, обратилась к главе района с жалобой на регулярное затопление территории перед ее домом во время обильных осадков. Она отметила, что ранее коммунальной службой были обещаны работы по обустройству бордюров, которые до сих пор не выполнены, что усугубляет ситуацию. По распоряжению Валентина Ундруля специалисты выедут на место для детального изучения сложившейся ситуации. «Необходимо провести всесторонний анализ проблемы и разработать техническое решение, которое позволит эффективно устранить подтопление и улучшить благоустройство территории», – подчеркнул председатель райисполкома.

Гомельчанка, являющаяся собственником недвижимости в райцентре по ул. Ломоносова, пожаловалась на своих соседей. По мнению женщины, их противоправные действия привели к порче ее дома и сделали земельный участок непригодным для использования. Заявительница настаивала на том, чтобы соседи либо восстановили ее дом, либо приобрели новый, а также привели в порядок земельный участок. Валентин Ундруль разъяснил, что подобные имущественные вопросы, связанные с претензиями к соседям и возмещением ущерба, решаются исключительно в судебном порядке. Гражданке было рекомендовано обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.

Татьяна Титоренко

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