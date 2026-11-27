За 9 месяцев 2026 года в исполнительные и распорядительные органы Гомельской области поступило свыше 16 тысяч письменных, устных и электронных обращений. Больше всего граждан волнуют вопросы сферы ЖКХ, землепользования, трудоустройства, торговли, транспортного обслуживания, аграрно-промышленного комплекса.

– Президент Беларуси неоднократно подчеркивал необходимость чуткой и внимательной работы с людьми, своевременного реагирования на их обращения. Это требование должно быть принципом деятельности каждого руководителя. Доверие к власти складывается из конкретной реальности, формальные отписки — недопустимы, – подчеркнул председатель облисполкома.

Участие в заседании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый.

Гомельщина официально