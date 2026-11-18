Неосторожное обращение с огнем при курении – основная причина пожаров, на которых зафиксированы случаи гибели людей на территории района с начала года. Семь из восьми погибших проживали в сельской местности.

С целью профилактики возгораний в сельских населенных пунктах работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мероприятия в формате «Автолавка безопасности» в Морозовичском, Кошелевском и Липиничском сельсоветах.

На каждом остановочном пункте автомагазина спасатели довели жителям важную информацию о том, как обезопасить себя и своих близких в быту, напомнили о правилах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрообогревательных приборов. Особое внимание было уделено пользе автономного пожарного извещателя, который на ранней стадии оповестит в случае возникновения возгорания. Гражданам объяснили правила установки АПИ в жилых комнатах.

– Неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности, в случае возгорания звоните по телефону 101 или 112, – отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Подобные встречи помогают наладить доверительный диалог между населением и представителями службы спасения, а также повысить уровень информированности граждан.

Для тех, кто в эти дни находился дома и не отправился за продуктами к автомагазину, с помощью громкоговорящего устройства служебного автомобиля спасатели довели информацию о правилах безопасности при использования огня, оставили буклеты «Ваш безопасный дом» в почтовых ящиках. Эти материалы содержат актуальные рекомендации и советы по обеспечению безопасности в быту, что особенно важно для жителей сельской местности.

Работа в формате «Автолавка безопасности» — еще один шаг к созданию безопасной среды для граждан.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС