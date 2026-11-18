Символичный и дорогой для каждого белоруса подарок – «Бацькаву кашулю» – получила новорожденная Арина. Символ республиканского проекта Белорусской партии «Белая Русь» счастливым родителям Антону и Юлии Ахрамович передал председатель Коммунаровского сельисполкома, член районного отделения партии Михаил Борисевич. «Пусть ваш дом будет наполнен звонким детским смехом, искренней радостью и теплотой. Здоровья вашей семье, взаимопонимания и гармонии», – пожелал Михаил Николаевич.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников