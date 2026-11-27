Мероприятие собрало активистов студотрядовского движения со всех уголков Гомельщины. В ходе встречи подвели итоги трудового года, отметили лучших командиров, комиссаров и победителей областного этапа конкурса «Трудовой семестр», чествовали героев студотрядовского движения, а также поблагодарили тех, кто вносит вклад в его развитие.

Отрадно, что Буда-Кошелевский территориальный штаб студенческих отрядов получил благодарность за организацию деятельности студенческих отрядов и развитие студотрядовского движения Гомельской области.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива РК ОО «БРСМ»