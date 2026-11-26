Садоводческие товарищества и населенные пункты, примыкающие к лесному фонду, находятся под постоянным контролем районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, опытного лесхоза, РОЧС и отдела землеустройства райисполкома.

Целью очередного совместного рейда стали предупреждение пожаров в лесных массивах и экосистемах, контроль за соблюдением природоохранного законодательства и наведением порядка на земле. В ходе мероприятия представители заинтересованных служб провели профилактические беседы с местными жителями, напомнив о правилах благоустройства и мерах пожарной безопасности.







Уважаемые граждане! Чтобы сберечь природу и избежать административной ответственности, необходимо соблюдать установленные требования законодательства:

Не допускать засорения лесов.

Выбрасывать в лесной массив бытовой и строительный мусор категорически запрещено. Туда же нельзя вывозить скошенную траву, ботву, листву и спиленные ветки. Бытовые отходы следует складировать исключительно в контейнеры, растительные остатки – компостировать на собственном участке, а строительный мусор вывозить по договору со специализированной организацией.

Соблюдать границы земельных участков.

Запрещено самовольно выносить за пределы своего надела заборы, теплицы и хозяйственные постройки, обустраивать там грядки, а также складировать дрова, песок и стройматериалы.

Не производить самовольную рубку.

Спиливать, повреждать или выкапывать деревья и кустарники на землях лесного фонда и территориях общего пользования без разрешительных документов запрещается, даже если насаждения кажутся сухими.

Поддерживать чистоту и пожарную безопасность.

Необходимо регулярно окашивать свой участок и прилегающую к ограждению полосу, своевременно уничтожать инвазивные растения (борщевик Сосновского, золотарник канадский). Категорически запрещается выжигание сухой растительности и разведение костров в пожароопасный период.

Согласно действующему законодательству, за выброс мусора в лес предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин, за незаконную рубку деревьев – от 5 до 30 БВ, за самовольное занятие земельного участка или выжигание сухой растительности – от 10 до 30 БВ. Помимо уплаты штрафа, виновное лицо обязано в полном объеме возместить вред, причиненный окружающей среде.

Татьяна Титоренко

Фото из архива Буда-Кошелевского опытного лесхоза