1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции. Эта дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения ещё в 1988 году. Для многих людей она до сих пор звучит тревожно: «СПИД», «неизлечимо», «приговор». На самом деле сегодня это просто день, когда имеет смысл сделать один простой шаг — узнать свой статус.

Когда эту дату устанавливали, ситуация действительно была другой. А сейчас ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание. Его можно контролировать. Человек, который получает необходимую терапию, живёт столько же, сколько и другие люди: работает, создаёт семью, воспитывает детей.

Символ этого дня — красная ленточка. Её придумали в 1991 году как знак солидарности: это не лента траура, а знак того, что мы поддерживаем людей, живущих с ВИЧ, и отказываемся от ярлыков.

ВИЧ и СПИД — это не одно и то же

ВИЧ — это вирус. СПИД — это поздняя, наиболее тяжёлая стадия заболевания. При своевременном обращении к врачу и регулярном приёме препаратов человек до этой стадии просто не доходит.

Речь идёт об антиретровирусной терапии (АРТ). Такие препараты блокируют размножение вируса. Сегодня это не «тяжёлые схемы», которые нужно принимать по часам: часто это одна таблетка в день. Если начинать терапию сразу после подтверждения диагноза, можно сохранить иммунную систему и не допустить осложнений. Для сравнения: это похоже на контроль артериального давления или уровня сахара при диабете.

Формула «Н = Н»

Есть научно подтверждённый принцип: «Неопределяемый = Непередающий» (Undetectable = Untransmittable). Если человек с ВИЧ постоянно принимает препараты и достиг неопределяемой вирусной нагрузки, он не передаёт вирус половым путём.

Это не просто красивая формула. Это и лечение, и профилактика. Эффективная терапия снижает риск передачи вируса до минимума. А ещё она позволяет строить нормальную жизнь: люди с ВИЧ могут вступать в брак и рожать здоровых детей (при соблюдении врачебных рекомендаций риск передачи от матери к ребёнку снижается до менее чем 1 %).

Важное уточнение: принцип работает только при регулярном приёме препаратов. Пропуски снижают эффект.

А в быту можно не бояться

ВИЧ не передаётся через объятия, рукопожатия, общую посуду, полотенца, укусы комаров. По внешнему виду человека невозможно понять, есть ли у него ВИЧ. Поэтому фраза «я боюсь сидеть рядом» — это про стигму, а не про реальный риск. Уважительная формулировка — «человек с ВИЧ», а не «ВИЧ-инфицированный».

Есть ещё один момент, о котором стоит помнить: у инфекции есть длительный бессимптомный период. Человек может годами чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом быть источником инфекции. Поэтому тест — это не проверка «для тех, у кого есть риски», а обычная забота о себе.

Тестирование в нашей стране бесплатное и анонимное. Пройти его можно в любом учреждении здравоохранения, где есть процедурный кабинет.

Есть и экспресс-тесты. Но помните: положительный результат такого теста — это ещё не окончательный диагноз. Для подтверждения и подбора терапии нужно обратиться к врачу. Также стоит учитывать «период окна»: обычно для появления определяемых антител нужно около трёх месяцев, поэтому при сомнительной ситуации врач подберёт схему повторного обследования.

Буда-Кошелёвский район: где получить помощь?

В рабочее время консультацию можно получить в кабинете инфекционных заболеваний на базе Буда-Кошелёвской ЦРБ.

А 1 декабря с 15.00 до 16.00 будет работать «горячая» линия с врачом-инфекционистом — Махановой Ольгой Леонидовной. Телефон: 7-64-93.

Если есть вопросы — не откладывайте. Один тест сегодня — это защита себя и тех, кого вы любите.

По информации УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»