Сегодня участников ждет решение педагогических ситуаций. Это испытание покажет, насколько конкурсанты готовы к нестандартным поворотам в работе с детьми: найти подход к каждому, вовремя поддержать, спокойно и аргументированно разрешить конфликт, не потеряв доверия ребёнка.

За плечами Людмилы Кабаевой — годы работы с детскими коллективами, и это лучшая подготовка к такому испытанию. Желаем ей собранности, точных решений и уверенного выступления!

Подготовила Елизавета МАЛАЯ

Фото из архива участников