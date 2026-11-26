Сегодня участников ждет решение педагогических ситуаций. Это испытание покажет, насколько конкурсанты готовы к нестандартным поворотам в работе с детьми: найти подход к каждому, вовремя поддержать, спокойно и аргументированно разрешить конфликт, не потеряв доверия ребёнка.
За плечами Людмилы Кабаевой — годы работы с детскими коллективами, и это лучшая подготовка к такому испытанию. Желаем ей собранности, точных решений и уверенного выступления!
Подготовила Елизавета МАЛАЯ
Фото из архива участников