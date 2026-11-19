В семинаре, основной темой которого стало внедрение технологии точного земледелия, приняли участие первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александр Ковалев, специалисты управления, руководители, представители агрономической и инженерной служб сельхозорганизаций.

Программа семинара предполагала практическую и пленарные части. На одном из полей филиала продемонстрировали обработку почвы двух одинаковых по площади участков с использованием автоматической системы вождения (автопилота) «Электрика» и без нее. Данные системы устанавливаются на линейку тракторов МТЗ, в том числе энергонасыщенных.

Оценивали работу по двум критериям – качеству и скорости, при этом рассчитывая экономический эффект от использования технологии.

Использование автопилота позволяет экономить до 30 тысяч рублей за одну посевную за счет исключения перекрытий, до 50% повысить производительность в результате оптимальной схемы движения по полю, от 5 до 20% снизить расходы на семена, удобрения, ГСМ, а также с ювелирной точностью вести все технологические процессы на земле, будь то сев или пахота. Преимущества автопилота подтверждает и опытный тракторист-машинист филиала Александр Винокуров. Именно ему доверили сегодня пройти тест на профессионализм. Систему автоматического вождения в его тракторе установили несколько лет назад, она позволяет аграрию достигать выполнения поставленных задач в оптимальные сроки. К слову, такая же система есть и еще на одном тракторе филиала.

В ходе пленарной части представители ООО «Технологии земледелия» представили собственную информационно-аналитическую систему для растениеводства, говорили об оцифровке полей как первом шаге к точному земледелию, преимуществах использования локальных метеостанций.

Подводя итоги мероприятия, Александр Ковалев отметил его практическую пользу, поблагодарил специалистов ООО «Технологии земледелия» за диалог и возможность ближе ознакомиться с технологическими новинками. Обозначил, что с технологиями точного земледелия уже работают в ОАО «Николаевка», СУП «Морозовичи-Агро», РУП «Белоруснефть-Особино». Машинно-тракторный парк АПК района будет дальше развиваться и усовершенствоваться, ведь именно за технологиями – будущее.



Наталья Логунова

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