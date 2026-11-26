Ранняя зима в Беларуси продолжит укреплять позиции: благодаря арктическому воздуху и скандинавскому антициклону в ближайшие шесть суток осадки прекратятся, а ночные морозы местами усилятся до минус 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В первой половине недели в большинстве районов страны прошли осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем и сформировался снежный покров, высота которого, по последним данным, составляет 1-4 см. Вместе с тем температурные показатели колебались от слабого минуса до слабого плюса, что способствовало развитию гололедных явлений в отдельных регионах. Если сегодня преимущественно по северо-восточной половине страны, где будет сказываться влияние уходящего атмосферного фронта, еще пройдет небольшой снег, то уже начиная с завтрашнего дня, на погодную арену выйдет скандинавский антициклон Manuel и осадки станут маловероятны. Однако температурный фон продолжит понижаться, приближаясь к январским значениям.

В предстоящие шесть суток территория Беларуси окажется под влиянием антициклона, центр которого постепенно переместится со Швеции. В результате чего установится преимущественно сухая погода, лишь утром и днем 2 декабря (среда) местами по северо-востоку пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Вместе с тем по периферии антициклона продолжат поступать воздушные массы арктического происхождения, что в сочетании с незначительным количеством облачности приведет к усилению морозов. При колебаниях температурного фона во влажном воздухе местами будут отмечаться слабые туманы и гололедно-изморозевые явления.

27 ноября, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, днем будет минус 5 — плюс 1 градус. В пятницу,, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, днем будет минус 5 — плюс 1 градус.

В субботу, 28 ноября, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов, при прояснениях — до минус 12. Днем будет минус 1-6 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-12 градусов, местами — до минус 16. Днем будет минус 2-7 градусов. В воскресенье,, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-12 градусов, местами — до минус 16. Днем будет минус 2-7 градусов.

В понедельник — вторник, 30 ноября — 1 декабря, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-13 градусов, местами — до минус 17. Днем будет минус 1-7 градусов.

В среду, 2 декабря, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром местами возможны слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-11 градусов, по югу местами — до минус 14. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.