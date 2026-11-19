Во Дворце культуры металлургов прошел фестиваль творчества «Территория». В этом году участие в нем приняло пять команд: вместе с учащимися жлобинских ссузов на сцену ДКМ вышли ребята из Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа.

Традиционно конкурсная программа состояла из трех испытаний: участники фестиваля представили на суд жюри визитную карточку, в которой рассказали о своем учреждении образования, видеоролик, посвященный Году белорусской женщины, и творческие номера, раскрывающие таланты и способности членов команды.

По результатам конкурсной программы победителями признаны учащиеся металлургического колледжа. Серебро досталось гостям из Буда-Кошелево. Бронза – у ребят из колледжа сферы обслуживания.

Фото редакции Новы дзень