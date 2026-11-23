Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможности для наращивания сотрудничества с Омской областью России. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Виталием Хоценко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона, расположенного географически далеко, но близкого по духу. Президент также отметил, что Беларусь является важным торгово-экономическим партнером Омской области и находится на третьем месте по товарообороту после географически близких региону Китая и Казахстана.

«Но объемы товарооборота совсем не отражают наши возможности», — считает белорусский лидер. Президент подчеркнул, что надо предпринимать и определенные административные решения, чтобы стороны становились ближе, в том числе в плане торговли.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Омской области в последние годы характеризуется положительной динамикой. Товарооборот между сторонами постепенно прирастает и за 2025 год составил $130,7 млн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с уровнем 2024-го. Белорусский экспорт вплотную приблизился к отметке в $75 млн.

За неполный нынешний год (январь — сентябрь) поставки белорусской продукции в этот российский регион уже превысили уровень всего прошлого года — $75,2 млн. Товарооборот вырос на 14% к показателю за аналогичный период прошлого года.

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