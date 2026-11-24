Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября подписал указ №419 «О сборах», который касается проведения сборов с добровольцами народного ополчения, а также предоставления им необходимых статуса и социальных гарантий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Местным исполнительным и распорядительным органам предоставляется право проводить ежегодные учебные (проверочные) сборы продолжительностью до 25 дней с гражданами, являющимися в соответствии с законом от 17 июля 2023 года «О народном ополчении» добровольцами народного ополчения», — заявили в пресс-службе.

Указ также содержит нормы о предоставлении добровольцам отрядов народного ополчения статуса военнослужащих и соответствующих социальных гарантий при проведении учебных (проверочных) сборов, как это предусмотрено для военнообязанных, привлекаемых на военные сборы.