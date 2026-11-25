Участники совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России подвели итоги реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, в соответствии с которой Минск и Москва тесно координируют позиции, оказывают взаимную поддержку и сообща продвигают общие интересы на международной арене.

На заседании синхронизировали подходы к работе в ООН и организациях ее системы, дипломатическое содействие развитию двустороннего межрегионального и приграничного сотрудничества, а также совместное реагирование на кризисные и чрезвычайные ситуации. По итогам заседания также были приняты Постановление коллегий и План межмидовских консультаций на 2027 год.

Практика проведения совместных заседаний коллегий внешнеполитических ведомств двух стран существует с 2000 года.

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