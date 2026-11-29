29 ноября в 02.27 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек в аг. Губичи Буда-Кошелевского района. В результате уничтожена одна хозяйственная постройка, повреждены кровля и имущество во второй. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



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МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Помните, что не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления и пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электрическую сеть, оставлять его включенным в электросеть без присмотра (за исключением электрооборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра).

Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание. Если вы видите, что самостоятельно не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам.

По информации Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь