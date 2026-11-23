В последнюю неделю осени Беларусь окажется во власти арктических воздушных масс. Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ предупредил, что погода приобретет «суровый скандинавский характер»: ожидаются снег, сильный ветер и гололедица, а температура будет колебаться около нулевой отметки.

Согласно прогнозу синоптика, с 23 по 29 ноября в Беларуси резко изменится погодный фон. В страну начнут поступать воздушные массы арктического происхождения, что приведет к похолоданию. Ощущение холода усилят ветры северных направлений и высокая влажность. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, что приведет к формированию незначительного снежного покрова и гололедицы.

В понедельник, 23 ноября, погоду станет определять атмосферный фронт и прохладная воздушная масса. Осадки в виде мокрого снега накроют практически всю территорию республики. Дороги покроются гололедицей. Ветер умеренной силы будет дуть с запада. Днем столбики термометров покажут от ‑1°C в северных районах до +4°C – в южных. Ночью температура составит от ‑3°C до +2°C.

Во вторник, 24 ноября, управлять погодой станет атмосферный фронт и влажные воздушные массы с северо-запада Европы. Не обойдется без осадков: снегом засыплет большинство районов страны. Ветер умеренной силы будет менять свое направление с западного на северо-западный. Влажность воздуха – до 70%. Ночью и утром не исключены слабые туман и гололед, местами на дорогах скользко. В разгар дня обещают от ‑3°C до +2°C. Ночью столбики термометров опустятся к отметкам от ‑4°C до 1°C тепла.

В среду, 25 ноября, атмосферный фронт, который придет с севера Европы, вновь принесет белорусам кратковременный снег. Вдобавок к осадкам ночью и утром прогнозируют туман, гололед и гололедицу на дорогах. Влажность воздуха повысится до 90%. Ветер северо-западного и северного направления останется умеренным. В середине дня температура существенно не поднимется: за окном обещают около нуля. В темное время суток и ранним утром столбики термометров покажут от ‑5°C до +1°C.

По предварительному прогнозу, в четверг, 26 ноября, благодаря росту атмосферного давления осадки в большинстве районов прекратятся. Умеренный ветер будет иметь северо-западное и западное направление. Сохранится вероятность тумана и высокая влажность воздуха. Днем ожидается от ‑2°C по Витебской области до +2°C – по Брестской и Гомельской. Ночью прогнозируют от 0°C до ‑6°C.

В пятницу, 27 ноября, формировать погоду продолжит холодная область высокого атмосферного давления. Благодаря этому осадков не предвидится. Умеренный ветер переменных направлений, ночные и утренние туманы осложнят видимость на дорогах до полукилометра. Днем ожидается от ‑3°C по северу страны до +2°C на юго-западе. В ночное время прогнозируют от ‑2°C до ‑7°C.

В последние выходные осени вся территория Беларуси окажется во власти обширного прохладного антициклона. В субботу, 28 ноября, обещают переменную облачность и без осадков. В ночные и утренние часы местами туман, влажность – до 80%. Слабый ветер подует с юго-востока. Днем ожидается от +3°C по Брестской области до ‑2°C – по востоку Витебской. Температура ночью понизится до ‑7°C.

В воскресенье, 29 ноября, будет облачно с прояснениями, осадки также не прогнозируют. Но погодные условия усложнит туман, гололед и гололедица. Ветер умеренной силы будет дуть с юго-востока. Днем столбики термометров покажут от ‑1°C по Витебской области до +4°C – по Брестской. Ночью будет морозно – от 0°C до 6°C со знаком минус.

1prof.by