В Беларуси 21 ноября на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.