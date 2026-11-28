К концу 2027 года ГАИ планирует максимально перевести свои административные процедуры в цифровой формат. Об этом рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков в эфире ОНТ.





Какие процедуры изменятся

Речь идёт о замене водительских прав, регистрации транспорта и снятии его с учёта.

Новые права по почте

«Сделать так, чтобы мы могли, не выходя из дома, с помощью цифровых помощников реализовать эти административные процедуры прямо из дома», — пояснил Ротченков.

Регистрация и снятие с учета

Первым этапом станет замена водительского удостоверения: до конца 2027 года новые права можно будет получить по почте. Затем появится возможность ставить автомобиль на учёт и снимать с учёта удалённо — собственнику нужно будет приехать в ГАИ только за готовыми номерными знаками, документами и техническим паспортом.

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