На неделе в чат-бот редакции поступило сразу два обращения горожан, касающихся ремонта крыш многоквартирных домов. Жители д. №11А по ул. 50 лет Октября так описали ситуацию: 3 месяца назад часть кровельной конструкции упала на землю. Заявку в коммунальную службу приняли, но до сих пор не отреагировали и крышу не починили. Горожане обеспокоены тем, что существует немалая вероятность падения с высоты и других обломков на придомовую территорию, по которой ходят и взрослые, и дети.

Похожую проблему подняли и жители д. №3 по ул. Совхозной. По периметру крыши оторвалось жестяное покрытие, что влечет за собой как затекание воды, так и дальнейшее разрушение парапета.

Подготовила Наталья Логунова