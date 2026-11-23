22 ноября в 16.59 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Забабье Буда-Кошелевского района. В результате повреждено потолочное перекрытие в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Об этом журналистам газеты «Авангард» сообщила стариший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Марина Лукьяненко.

РОЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа, не перекаливайте печь, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не растапливайте печи горючими жидкостями.

Помните! Ваша безопасность − в ваших руках.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС