Участие в мероприятии приняли министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, руководители департаментов МВД, трудовой коллектив предприятия.

Новая ферма включает два коровника на 600 голов дойного стада, доильно-молочный блок, телятник на 312 голов и дополнительную площадку для содержания телят на 140 мест. А также помещение для сухостойных коров и нетелей, шесть силосных траншей, другие объекты. Дополнительно создано 40 рабочих мест.

Открытие МТФ позволит увеличить производство крупного рогатого скота на 180 тонн. Валовое производство молока возрастет, годовой удой на корову составит 8280 кг.

Гомельщина официально