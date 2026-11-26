И главная новость, от которой переполняет гордость: первое место заняла Людмила Кабаева, заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского центра детского творчества, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца».

На протяжении всех конкурсных этапов финалисты делились авторскими методиками, показывали мастерство общения с молодёжью и доказывали, что дополнительное образование — это пространство живого творчества, где рождаются мечты и уверенность в своих силах.

На торжественной церемонии закрытия заместитель Министра образования Республики Беларусь Екатерина Петруцкая отметила высокую значимость труда педагогов для раскрытия талантов каждого ребёнка и пожелала новых смелых проектов и благодарных учеников.

Людмила Александровна, поздравляем заслуженной победой! Ваше мастерство и преданность профессии в очередной раз доказали: на Гомельщине работают лучшие из лучших.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива участников