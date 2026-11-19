О ходе строительно-монтажных работ, аспектах финансирования, обеспечения стройматериалами доложил генеральный директор Гомельского областного УКС Владимир Сеноженский. «Основные конструкции сараев возведены, начался монтаж стойлового оборудования производства «Гомельагрокомплект». Его строительство идет по графику — на объекте ежедневно трудятся более 400 человек. Готовность комплекса на данный момент превышает 50%».

Крупный свиноводческий объект рассчитан на мощность 100 тысяч голов откорма в год. Суммарные мощности рассчитаны на производство свинины 12,5 тыс. тонн в живом весе в год. Ввод объекта — 2027 год.

«Обеспечить четкую дисциплину в финансировании объекта, контроль ответственных служб за каждым этапом строительства. Отклонений от графика — не допускать», — поставил задачи губернатор.

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