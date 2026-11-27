В ходе семинара-совещания рассмотрели вопросы соблюдения правил природоохранного законодательства, нарушений правил лесопользования, выявленных контролирующими органами в лесхозах области, а также качества заготавливаемой древесины и рациональной раскряжевки. Обсудили вопросы цифровизации в лесном хозяйстве.



Заместитель начальника Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Никишин ознакомил с типичными нарушениями правил лесопользования, которые контролирующие органы выявляют в лесхозах области. Разбор чужих ошибок позволит работникам лесничеств скорректировать свою работу и не допустить подобных просчетов. Особое внимание было уделено качеству отвода лесосек, соблюдению границ, сохранности подроста и биотопов, своевременной и качественной очистке мест рубок от порубочных остатков и проведению освидетельствования лесосек. Представитель межрайинспекции напомнил и о строгом соблюдении требований при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и необходимости постоянного контроля за лесным фондом со стороны государственной лесной охраны.

В теме качества заготавливаемой древесины и рациональной раскряжевки директор опытного лесхоза Сергей Лозко акцентировал внимание на повышении выхода деловой древесины, ведь экономическая устойчивость лесхоза напрямую зависит от того, насколько грамотно используется лесосечный фонд. Вальщикам леса и операторам харвестеров необходимо максимально точно оценивать качество ствола до начала раскряжевки. Неточный рез может перевести ценный пиловочник в категорию техсырья или дров, что ведет к прямым финансовым потерям предприятия.

Для исключения претензий со стороны потребителей, с целью минимизации затрат на пересортировку на нижних складах главный инженер опытного лесхоза Игорь Пилипенко напомнил о строгом контроле за соблюдением требований СТБ по длинам, диаметрам и допустимым порокам древесины на стадии заготовки.

О цифровизации в лесном хозяйстве рассказал главный лесничий опытного лесхоза Роман Щукин. Он отметил, что современное лесное хозяйство требует полного перехода на электронный учет и прозрачность всех производственных процессов. Участники семинара обсудили практические нюансы работы с системой ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней): безошибочное оформление электронных сопроводительных документов, своевременное внесение данных об остатках лесопродукции на лесосеках и складах, контроль движения каждого кубометра древесины от пня до потребителя. Цифровизация исключает «человеческий фактор» и приписки, но требует от мастеров леса и помощников лесничих высокой цифровой грамотности, дисциплины при работе с мобильными терминалами и оперативного решения технических сбоев на местах.

Проведение подобных семинаров помогает синхронизировать требования контролеров и задачи производственников. Главное правило на сегодня – строгий закон, умная экономика и прозрачная цифра на каждом гектаре леса.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников