Подвиг героев Великой Отечественной войны живет в наших сердцах, воплощаясь в памятниках и мемориалах. Они напоминают нам о невероятном мужестве и самоотверженности тех, кто отдал жизни ради мирного будущего. А какие памятные места в районе являются символами Победы для будакошелевцев, поинтересовалась корреспондент «Авангарда».

Александр КОНЦЕВЕНКО, уваровчанин:

– Городище – это сердце нашего населенного пункта, место, где мы все, от мала до велика, собираемся, чтобы почтить память героев. Здесь проходят значимые мероприятия, звучат слова искренней благодарности за подаренную возможность жить в мире. Праздники, посвященные событиям военных лет, обретают здесь особый смысл.

Елена АНДРЕЕНКО, горожанка:

– Могила жертв фашизма 1941 года на Красном Кургане – это не просто памятник, это живая память нашего народа. Здесь захоронены 483 мирных жителя, в числе которых старики, женщины и дети. Их трагическая судьба навсегда останется в памяти людей.

Тихон БЫХОВЦЕВ, житель райцентра:

– Братская могила советских воинов и партизан в центре города для меня – символ Победы! Это святое место хранит память о тех, кто погиб за мир и свободу, кто боролся за освобождение нашего района.

Анастасия ЛОСЕВА

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