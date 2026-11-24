С минуты на минуту начнется заключительный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодёжи»!

Гомельскую область представит уроженка Будакошелевщины, заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Людмила Кабаева.

Пусть волнение отступит, а на сцене останутся только радость творчества и любовь к своему делу!

Елизавета Малая

Фото из архива участников