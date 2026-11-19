Комитетом госконтроля Гомельской области в сентябре т.г. в ряде сельхозорганизаций Рогачевского района было выявлено около 200 га неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте сельхозземель, из них более 170 га – мелиорированных. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

В настоящее время практически все неиспользуемые участки вовлечены в хозяйственный оборот. К примеру, одной из сельхозорганизаций района более 100 га мелиорированных земель освобождены от сорной растительности, проведена их зяблевая вспашка.

Комитет госконтроля Гомельской области