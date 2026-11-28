Добровольцы уже освоили теорию, отработали тактическую медицину, получили штатное оружие и закрепили навыки огневой подготовки на полигоне. С ходом учений в Жлобинском районе ознакомились заместитель Государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор Андрей Горбатенко и заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

– Народное ополчение – важная часть системы военной безопасности страны. Главная задача добровольцев – помогать милиции поддерживать мир, порядок и стабильную работу всех систем жизнеобеспечения у себя дома: в городах и сельсоветах. Белорусы четко понимают свою ответственность: нужно сеять – будем сеять, а потребуется защитить Родину с оружием в руках – значит, защитим, – подчеркнул Андрей Горбатенко.

После завершения практического этапа отряды перейдут в подчинение территориальных органов внутренних дел для выполнения задач на местах.

Гомельщина официально