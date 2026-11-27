На Жлобинщине созданы три добровольческих подразделения, в Рогачевском районе — два.

Добровольцы уже приступили к практическому этапу обучения. В обоих районах участники сборов изучают правовые основы деятельности ополчения, тактическую медицину, обращение со стрелковый оружием. Впереди — огневая подготовка с выездом на стрельбище, отработка навыков патрулирования и охраны объектов.

Мероприятия проходят по поручению Президента в рамках масштабной проверки готовности отрядов народного ополчения к выполнению задач по предназначению.

Гомельщина официально