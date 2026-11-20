В работе приняли участие заместитель председателя райисполкома, председатель группы Людмила Кураликова, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, управляющий государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района» Елена Мазурова, главный санитарный врач района Юлия Дусова, а также руководители учреждений образования.

В ходе работы были изучены условия организации питания в Бушевской и Потаповской средних школах, продемонстрирована работа агитбригад по популяризации здорового питания.

На пленарном заседании подвели итоги мониторинга рабочей группы за истекший период 2026/2027 учебного года, а также рассмотрены меры, направленные на повышение качества питания в учреждениях образования района.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников