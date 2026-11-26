Буда-Кошелевский РОСК сообщает, что в отношении жительницы Гомеля возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество). По данным следствия, она обманом завладела деньгами минчанки, пообещав ей оккультные услуги.

Потерпевшая узнала о «ясновидящей» от своей матери. Женщина нашла аккаунт в социальной сети «Threads» и посоветовала дочери обратиться к ней. Первое общение с «гадалкой» обошлось в 150 руб. и удовлетворило клиентку. Но вскоре она поняла, что та выдала информацию, которую почерпнула из ее соцсетей. Тогда «ясновидящая» заверила клиентку, что на нее наложена порча, и предложила провести «очищение» за 400 долл. США. При этом пообещала, что заберет себе лишь 5-7 долл., а остальные вернет после проведения обряда.

С целью снятия с порчи минчанка дважды переводила на карт-счета подозреваемой 400 и 350 долл. США, которые та все также обещала вернуть после ритуала. Однако деньги она так и не возвратила, перестав отвечать на сообщения. Обманутая клиентка обратилась в милицию и только после вмешательства правоохранительных органов «гадалка» вернула денежные средства.

В настоящее время следствие проверяет причастность «ясновидящей» по имени Анна к аналогичным эпизодам. Будьте бдительны!

Подготовила Татьяна Титоренко