В фойе районного Дома культуры участников праздника радушно, с национальным колоритом встречали гостиные дворы сельхозпредприятий Будакошелевщины.

Сегодня чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – тех, кто ежедневно заботится о земле, выращивает хлеб, производит продукты питания и своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие района.

Открывая торжественное мероприятие, с приветственным словом к аграриям, ветеранам агропромышленного комплекса обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– У белорусского народа всегда в почете люди, руками которых обрабатывается земля и выращивается хлеб. Природная мудрость, трудолюбие, стойкость и терпение тружеников села заслуживают всеобщего уважения и достойны высокого признания. Ваша верность профессиональному долгу, поиск новых форм хозяйствования, стремление к постоянному совершенствованию играют большую роль в развитии экономики нашего района.

Агропромышленный комплекс является приоритетным направлением развития Будакошелевщины. В отрасли занято более 3000 человек, функционируют 8 сельскохозяйственных организаций, одно предприятие по производству и переработке льна, 3 организации, обслуживающие сельское хозяйство, и 3 перерабатывающих предприятия.

В нынешнем году вы, как и прежде, сделали главное – внесли свой значимый вклад в продовольственную безопасность страны. По состоянию на 1 ноября в районе намолочено 147 тыс. тонн зерна (с учетом кукурузы и рапса) при урожайности 35 ц/га, произведено 25 тыс. тонн молока и 41,8 тыс. тонн мяса, заготовлено 24 ц кормовых единиц на условную голову скота кормов, собрано 22 тыс. тонн картофеля и более 4000 тонн овощей. Эти показатели стали результатом системной работы, повседневного напряженного труда людей различных профессий сельскохозяйственной отрасли.

Особые слова признательности выражаю ветеранам, которые заложили основу сегодняшних достижений и передают свой бесценный опыт молодому поколению. Уверен, что преемственность традиций и привлечение молодых специалистов на село останутся важнейшими задачами нашей совместной работы.

Сегодня невозможно представить будущее нашей республики без тружеников агропромышленного комплекса, которые своим трудом и личным примером активно влияют на рост сельскохозяйственного производства, а значит, и на рост благосостояния белорусского народа. У нас есть плодородные нивы, талантливые люди, необъятный исторический опыт выращивания высоких урожаев. И нам нужно заботливо, по-хозяйски относиться к этому богатству, как основе благополучия будущих поколений.

Глубокая благодарность вам, работники сельского хозяйства, за богатые урожаи, за самоотверженный труд. Здоровья вам, благополучия, стабильности и новых трудовых побед!

По традиции глава района вручил заслуженные награды победителям районного соревнования на заготовке травяных кормов в 2026 году среди сельскохозяйственных и иных организаций. Третье место заняло КСУП «Губичи» (директор Денис Астапенко), второе место – СУП «Морозовичи-Агро» (директор Василий Баранов), победителем признано СУП «Андреевка» (директор Николай Рупека).

Среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций дипломом за третье место награжден Леонид Кульбаков (СУП «Морозовичи-Агро»), второе место у Александра Стригалева (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»), первое место присуждено Владимиру Исаченко (КСУП «Губичи»).

Среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку травяных кормов от кормоуборочных комбайнов и машин, третье место у Александра Гатальского (СУП «Андреевка»), второе место у Виктора Беленка (КСУП «Губичи»), первое место занял Виталий Евмененко (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»).



Благодарности райисполкома объявлены оператору птицефабрик и механизированных ферм бригады по отлову бройлерного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» Анне Дегтяревой, оператору машинного доения СУП «Морозовичи-Агро» Валентине Балахоновой, оператору по искусственному осеменению животных СУП «Морозовичи-Агро» Ирине Шевчук, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Леониду Белбухову, ведущему ветеринарному врачу-паразитологу районной ветеринарной станции Алле Приставко.

Заслуженные награды за добросовестный труд, достойные показатели в работе, верность выбранной профессии вручил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Почетной грамотой областного Совета депутатов награждена главный бухгалтер ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Майя Дроздова, Почетными грамотами районного Совета депутатов – оператор машинного доения филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Людмила Силина, водитель автомобиля КСУП «Губичи» Николай Гордиенко. Благодарности районного Совета депутатов объявлены: трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП «Кривск» Евгению Свердлову, водителю автомобиля СУП «Андреевка» Василию Медведеву, оператору по искусственному осеменению животных ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Наталье Маслюк.

Продолжил церемонию награждения первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев. Почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома награждены: главный экономист Татьяна Рапинчук и животновод Иван Козлов из филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Благодарность комитета объявлена животноводу ОАО «Николаевка» Людмиле Руденковой.

В районном конкурсе на лучший сноп победу одержало РУП «Белоруснефть-Особино», лучший каравай у КСУП «Кривск».

Председатель районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Валентина Ксензова вручила профсоюзные награды. Благодарности районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК объявлены: ветеринарному врачу сельскохозяйственного производства ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Валентине Удодовой, оператору по искусственному осеменению животных ОАО «Николаевка» Дарье Михальковой, экономисту отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия Василине Вшола, трактористу-машинисту сельхозпроизводства КСУП «Кривск» Александру Белбухову, оператору животноводческого комплекса МТК «Бушевка» СУП «Морозовичи-Агро» Николаю Кустачеву, наладчику технологического оборудования ОАО «Гомельлен» Дмитрию Громыко.

Праздничную музыкальную программу для тружеников села подготовили вокальный коллектив «Асалода», народный ансамбль народной песни «Верас», вокальный коллектив «Родник», вокально-инструментальный коллектив «Агровольт», Любовь Ганжина, Ксения Козлова, Олег Сомов.

Наталья Логунова

Фото автора