В истории района есть страницы, которые невозможно забыть. 27 ноября – дата, когда закончился один из самых страшных периодов его жизни, – оккупация. За два с лишним года буда-кошелевская земля сполна испытала на себе весь ужас немецкого порядка. Но наши деды и прадеды не встали на колени и противостояли врагу всеми силами: сражались на фронтах, участвовали в партизанском движении и приближали великий день освобождения, ставший символом мужества солдат-освободителей, стойкости мирных жителей и огромной цены, заплаченной за мир.

У братской могилы советских воинов сегодня многолюдно. Руководство района, трудовые коллективы, депутатский корпус, общественность, молодежь собрались на городском мемориале, чтобы вспомнить земляков и всех, кто защищал нашу землю.

– Для каждого из нас этот день связан с памятью о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны, – обратился к присутствующим председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Возвращаясь к событиям 80-летней давности, глава депутатского корпуса привел исторические факты и цифры тех лет. 14 августа 1941-го немецкие войска заняли Буда-Кошелево, 16-го – Уваровичи. Два страшных года и три месяца оккупации тяжким бременем легли на плечи мирных жителей. За это время в районе были стерты с лица земли 15 деревень, 30 разрушены частично. Фашисты сожгли свыше тысячи домов, угнали в Германию 1200 человек, более 1700 земляков погибли.

В районном центре, деревнях Потаповка, Селец, Семеновка, Недойка, Губичи, Гавли и других были созданы антифашистские группы. Активистами подпольного движения в районе были муж и жена Закревские, педагог Прасковья Хомякова, медицинские работники Мария Долгая, Евдокия Соколова и др. На территории района действовали группы партизан под командованием Эдуарда Лавриновича, Александра Демченко, Петра Матюшкова. Число патриотов, желающих вступить в борьбу с фашистами, ежедневно росло.

Осенью 1942 года в район прибыла группа Николая Стефановича, весной 1943-го – группа под командованием Андрея Байкова. Всего на Будакошелевщине действовали 26 партизанских формирований. В апреле 1943-го на территории района произошло крупное сражение, вошедшее в историю партизанской войны в Беларуси под названием «Лозовский бой», в ходе которого врагу был нанесен значительный урон.

Более 11000 будакошелевцев в годы Великой Отечественной войны храбро сражались за родную землю и независимость страны на других фронтах. Многие награждены орденами и медалями. За мужество и героизм Павлу Головачёву, Александру Исаченко, Ольгерду Кравцову, Сергею Пономарёву присвоено звание Героя Советского Союза. С полей сражений не вернулись более 9000 уроженцев нашего района, отважно и самоотверженно сражавшихся за свободу родной земли.

Осень 43-го положила начало освобождению Беларуси. 26 ноября в результате обходных маневров был освобожден город Гомель, 27 ноября свободно вздохнули жители Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

– Сегодня мы отдаем дань уважения воинам-освободителям, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла. Благодаря вашему мужеству и стойкости мы имеем возможность жить и работать на этой земле. Ваш вклад в общую Победу – это наша история, наш фундамент, на котором мы строим настоящее и будущее. Сохранение исторической памяти – это обязанность каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы правда о войне не была забыта, чтобы подрастающее поколение знало и уважало историю своей малой родины. Для нас, потомков поколения Победителей, высшая благодарность за мир – это ежедневный труд на благо родного края. Наша цель – сделать район уютным, а жизнь в нем – благополучной. Совместными усилиями мы сможем добиться стабильного развития и укрепления нашего района, – выразил уверенность Сергей Халдай и пожелал будакошелевцам здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде на благо Родины.

Участники митинга возложили венки и цветы к обелискам и почтили память павших героев минутой молчания.

Прошли десятилетия, сменились поколения, но значение 27 ноября не становится меньше. Эта дата напоминает нам о цене свободы, о мужестве освободителей и о том, как важно беречь мир. Наш долг – хранить память о тех, кто отдал жизнь за родную землю, передавать правду о Великой Отечественной войне детям и внукам, заботиться о памятниках и мемориалах, сохранять уважение к истории своей страны. Пусть никогда больше наша земля не узнает ужасов войны. Пусть в каждом доме царят спокойствие и благополучие, а над Беларусью всегда будет мирное небо.

Наталья Логунова

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