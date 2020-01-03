Белорусские банки 3 января не будут оказывать некоторые услуги субъектам хозяйствования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Банки, ЕРИП и Банк развития сегодня будут дорабатывать свои автоматизированные системы. Поэтому будет приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и кассовое обслуживание.

Таким образом, банки смогут совершить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных для совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.).

На обслуживание физических лиц вводимые ограничения не повлияют.-0-

БЕЛТА